Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества в Сирии

Взрыв газопровода произошел на арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в сельской местности Дамаска. В результате инцидент привел к отключению электричества по всей Сирии, сообщает государственное агентство SANA.

Министр нефти и минеральных ресурсов страны не исключил, что причиной отключения электричества мог стать теракт.

Данные о погибших и пострадавших не приводятся.

В середине июля при взрыве двух бомб возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша Дамаска погиб один человек, еще один пострадал. Пострадавшего доставили на лечение в больницу Аль-Мухтахид.