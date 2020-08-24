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Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества в Сирии

Взрыв газопровода произошел на арабском газопроводе между районами Думайра и Адры в сельской местности Дамаска. В результате инцидент привел к отключению электричества по всей Сирии, сообщает государственное агентство SANA.

Министр нефти и минеральных ресурсов страны не исключил, что причиной отключения электричества мог стать теракт. 

Данные о погибших и пострадавших не приводятся.

В Сирии российский бронетранспортер получил повреждения из-за взрыва
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Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В середине июля при взрыве двух бомб возле мечети Анис бен Малек в квартале Нахр-Аиша Дамаска погиб один человек, еще один пострадал. Пострадавшего доставили на лечение в больницу Аль-Мухтахид.

Теги: Сирия, Дамаск, взрыв на газопроводе, отключение электричества
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