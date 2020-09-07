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Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Сергей Лавров (слева) и Башар Асад (справа)
Сергей Лавров (слева) и Башар Асад (справа) (Фото: ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Дамаск встретился с сирийским лидером Башаром Асадом, сообщается в Telegram-канале МИД России.

Как сообщило сирийское информагентство SANA, Лавров прибыл в арабскую республику 7 сентября. В аэропорту Дамаска Лаврова встретили заместитель министра иностранных дел Айман Сусан, ряд официальных лиц Министерства иностранных дел, а также посол России в Дамаске Александр Ефимов.

Накануне агентство сообщило, что в Дамаск прибыла делегация во главе с российским вице-премьером Юрием Борисовым.

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Предыдущий визит Лаврова в Сирию состоялся в феврале 2012 года. Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом. По итогам состоявшихся переговоров Лавров назвал визит в Дамаск своевременным и полезным. В частности, была подтверждена готовность России всячески содействовать скорейшему выходу Сирии из кризиса.

Теги: Сергей Лавров, МИД Росиии, Сирия, визит
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