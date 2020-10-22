Путин назвал неважной позицию Эрдогана по Крыму

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Выступая на заседании дискуссионного форума «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму не имеет значения, поскольку интересы России надежно защищены. РБК вел прямую трансляцию выступления.

«Что касается каких-то устремлений (президента Турции. — РБК) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — сказал Путин.

Эрдоган на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 октября заявил, что не признает вхождения Крыма в состав России, добавив, что Анкара всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Украины.

Это не первое подобное заявление со стороны турецкого лидера. В 2019 году Эрдоган также заявил, что Турция не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма». В феврале этого года Эрдоган снова сказал, что Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, и выразил обеспокоенность в связи с положением крымских татар на полуострове.