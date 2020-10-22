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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Екатеринбурга начали проверку массового увольнения медиков

Фото:больница1.екатеринбург.рф
Фото: больница1.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге проверяют информацию о массовом увольнении сотрудников Центральной городской клинической больницы № 1, где оказывают помощь зараженным коронавирусом. Об этом РБК сообщила представитель Управления здравоохранения администрации города Екатерина Макашина.

«Управление здравоохранения в курсе этой ситуации, со вчерашнего дня начата проверка, она продолжается. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль и намерен туда выехать, чтобы разобраться в ситуации», — уточнила она.

По словам Макашиной, власти запросили всю документацию из больницы для выяснения происходящего.

В НИИ Минздрава предложили лишать медиков выплат за отказ от вакцинации
Общество
Фото:Елена Афонина / ТАСС

Ранее региональное издание Е1.ru сообщило со ссылкой на работников больницы, что во время первой волны пандемии в России из нее уволились около 80 человек. Большая часть из них, как указал собеседник издания, относилась к младшему медицинскому персоналу, из учреждения ушли медсестры и санитары.

В настоящее время, по утверждению сотрудников госпиталя, массовые увольнения продолжились. «За последний месяц из терапевтического отделения ушли все, кроме одного врача. И терапевты ушли, и заведующая отделением», — пояснил источник Е1.ru. Точного объяснения сложившейся ситуации собеседники издания дать не смогли.

Главврач больницы Козельска уволился после жалоб медиков на выплаты в ₽27
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Российские медики неоднократно жаловались, что не получили положенных им дополнительных выплат за работу с зараженными коронавирусом. В конце сентября прошла Всероссийская акция медработников «Заплатите за COVID!», после которой пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что власти разберутся с проблемой.

Стимулирующие выплаты для медиков были установлены с апреля на три месяца, позже продлены до конца лета. Для младшего медперсонала выплаты начинаются от 25 тыс. руб., для врачей они могут составлять до 80 тыс. руб.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Екатеринбург увольнения медики новости
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