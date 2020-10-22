Власти Екатеринбурга начали проверку массового увольнения медиков

Фото: больница1.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге проверяют информацию о массовом увольнении сотрудников Центральной городской клинической больницы № 1, где оказывают помощь зараженным коронавирусом. Об этом РБК сообщила представитель Управления здравоохранения администрации города Екатерина Макашина.

«Управление здравоохранения в курсе этой ситуации, со вчерашнего дня начата проверка, она продолжается. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль и намерен туда выехать, чтобы разобраться в ситуации», — уточнила она.

По словам Макашиной, власти запросили всю документацию из больницы для выяснения происходящего.

Ранее региональное издание Е1.ru сообщило со ссылкой на работников больницы, что во время первой волны пандемии в России из нее уволились около 80 человек. Большая часть из них, как указал собеседник издания, относилась к младшему медицинскому персоналу, из учреждения ушли медсестры и санитары.