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Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости».

Поминальные венки прислали в том числе президент России Владимир Путин, Министерство культуры и правительство Московской области. С актрисой простились ее сын, режиссер Федор Бондарчук, и внуки, а также режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель, актер Сергей Гармаш и другие.

Отпевание актрисы провели в столичном Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Прощание с актрисой Ириной Скобцевой. Фоторепортаж
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Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Она умерла 20 октября, в один день со своим мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, которого не стало 20 октября 1994 года.

Артистка родилась в 1927 году в Туле. Она окончила исторический факультет МГУ, после чего поступила в Школу-студию МХАТ. Дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1959 году вышла замуж за Бондарчука.

Актриса снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания». Всего она исполнила роли более чем в 80 фильмах и телесериалах. С 1974 года Скобцевой присвоено звание народной артистки РСФСР. Она награждена орденами Дружбы и Почета.

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