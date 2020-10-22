Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище

Артистка родилась в 1927 году в Туле. Она окончила исторический факультет МГУ, после чего поступила в Школу-студию МХАТ. Дебютировала в кино в 1955 году в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в роли Дездемоны. В 1959 году вышла замуж за Бондарчука.

Актриса снималась в фильмах «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания». Всего она исполнила роли более чем в 80 фильмах и телесериалах. С 1974 года Скобцевой присвоено звание народной артистки РСФСР. Она награждена орденами Дружбы и Почета.