Актрису Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище
Народную артистку РСФСР Ирину Скобцеву похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «РИА Новости».
Поминальные венки прислали в том числе президент России Владимир Путин, Министерство культуры и правительство Московской области. С актрисой простились ее сын, режиссер Федор Бондарчук, и внуки, а также режиссеры Павел Чухрай и Алексей Учитель, актер Сергей Гармаш и другие.
Отпевание актрисы провели в столичном Храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.
Скобцева скончалась на 94-м году жизни. Она умерла 20 октября, в один день со своим мужем, режиссером Сергеем Бондарчуком, которого не стало 20 октября 1994 года.