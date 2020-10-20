Умерла народная артистка РСФСР Ирина Скобцева

Актриса снялась в 80 фильмах, в числе ее работ — картины «Война и мир» и «Мэри Поппинс, до свидания!»

Ирина Скобцева (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

На 94-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Ирина Скобцева, вдова Сергея Бондарчука. Об этом говорится в сообщении ее сына, режиссера Федора Бондарчука, кинокомпании Art Pictures. Информацию подтвердила РБК представитель Бондарчука Мария Далакян.

«Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Ирина Константиновна Скобцева, умерла сегодня в возрасте 93 лет», — говорится в сообщении студии в Instagram.

Ирина Скобцева родилась в 1927 году в Туле. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ, дебютировала в кино в 1956-м. В 1959 году вышла замуж за режиссера Сергея Бондарчука.

Среди фильмов, в которых снималась актриса, — «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Мэри Поппинс, до свидания!». В 1965 году ей было присвоено звание заслуженной артистки РСФСР, а в 1974 — народной артистки РСФСР. Всего Скобцева снялась в 80 картинах. Ее последняя работа в кино — фильм 2016 года «Опасные каникулы».