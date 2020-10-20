Десятки ролей и самые счастливые годы. Жизненный путь Ирины Скобцевой
20 октября на 94-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева. Она снялась в десятках фильмов. Какой была актриса — в материале РБК
Ирина Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Ее отец был научным сотрудником Главного управления метеослужбы, а мать работала в архиве. Когда началась Великая Отечественная война, Скобцевой было всего 13 лет. Школьную программу ей пришлось освоить практически самостоятельно. Однако трудности войны не помешали ей поехать в Москву и поступить на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ
Еще будучи студенткой МГУ, Скобцева увлеклась актерским мастерством и играла в студенческом театре. После окончания университета она поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева. «Мои родители были далеки от искусства — они были научными работниками. Об актерской профессии я всерьез никогда не думала, хотя в школе занималась в драмкружке, и после школы по проторенной дорожке отправилась в университет. Училась на искусствоведческом, писала курсовую по Тинторетто и мечтала когда-нибудь увидеть эту красоту своими глазами. И это мне удалось благодаря своей второй профессии — актерской», — вспоминала она
Дебютной работой в кино для Скобцевой стала роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в 1955 году. На съемках юная актриса сблизилась с актером и режиссером Сергеем Бондарчуком, который сыграл главную роль. «Он был уже тогда очень знаменит. Народный артист, лауреат... А кто была я? Девчонка, студентка, еще не определившаяся в жизни», — рассказывала Ирина Скобцева о волнении перед началом совместной работы с Бондарчуком.
Киноленту «Отелло» высоко оценили не только в Советском Союзе, но и за его пределами. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля»
На момент знакомства Бондарчук был женат на актрисе Инне Макаровой, а Скобцева — замужем за студентом МГУ Алексеем Аджубеем. В 1959 году пара официально оформила отношения. Мать актрисы вспоминала: «После «Отелло» он развелся, и они поженились. Он потом часто шутил: «Сперва задушил, а потом женился». Их брак продлился больше 30 лет
В браке у них родились двое детей: Елена (Алена) и Федор. Они пошли по стопам родителей. Алена Бондарчук играла в Театре имени А.С. Пушкина, а затем — в Театре имени Моссовета. Федор Бондарчук стал актером и кинорежиссером
После совместной работы в «Отелло» Ирина Скобцева снималась во многих фильмах, поставленных уже самим Бондарчуком, таких как «Война и мир» (1965–1967), «Они сражались за Родину» (1975), «Степь» (1977), «Борис Годунов» (1986), «Ватерлоо» (1970), «Красные колокола» (фильм второй — «Я видел рождение нового мира», 1982) и «Тихий Дон» (1992). «Сергей Федорович Бондарчук был моим мужем, и это были самые счастливые годы в моей жизни. Когда мы отправлялись с ним на съемки, у меня начинались настоящие каникулы. Потому что мы были вместе, но мне не нужно было отвечать за быт, думать об обедах и ужинах. И другие режиссеры даже не пытались предложить мне сыграть в своих фильмах. И все-таки я очень редко получала у него роли без проб», — рассказывала Скобцева о съемочном процессе с мужем
Бондарчук был не единственным режиссером, у которого снималась актриса. Она участвовала в проектах Георгия Данелии: картинах «Сережа» (1960), «Я шагаю по Москве» (1964), «Тридцать три» (1965), «Совсем пропащий» (1973). Сам Данелия называл Скобцеву своим «талисманом»
Несмотря на то что многие ассоциировали Ирину Скобцеву с героинями русской классики, у нее было немало ролей и другого характера. Она снялась в комедии Эльдара Рязанова «Зигзаг удачи» (1968), в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983) Леонида Квинихидзе и других. Всего у актрисы более 70 ролей в кино и сериалах
В 2000-е годы Ирина Скобцева снималась в телефильмах «Зависть богов» и «Женская логика». Кроме того, актриса участвовала в картине своего сына Федора Бондарчука «Обитаемый остров». «Мою жизнь вообще можно разделить на два периода — до смерти Сергея Бондарчука и после (Сергей Бондарчук умер в 1994 году на 75-м году жизни от инфаркта. — РБК). Для меня это было страшное горе. Оно, как известно, не красит человека. И мои близкие и друзья советовали начать много сниматься. Я послушалась. Стала играть в комедиях, сериалах. На все это я соглашалась, чтобы чем-то забить голову. Так что, да, в последние несколько лет я действительно играю более разноплановые роли», — рассказывала сама актриса о своем творческом пути
Ирина Скобцева умерла на 94-м году жизни 20 октября, в годовщину смерти Сергея Бондарчука