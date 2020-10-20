Десятки ролей и самые счастливые годы. Жизненный путь Ирины Скобцевой

Дебютной работой в кино для Скобцевой стала роль Дездемоны в фильме Сергея Юткевича «Отелло» в 1955 году. На съемках юная актриса сблизилась с актером и режиссером Сергеем Бондарчуком, который сыграл главную роль. «Он был уже тогда очень знаменит. Народный артист, лауреат... А кто была я? Девчонка, студентка, еще не определившаяся в жизни», — рассказывала Ирина Скобцева о волнении перед началом совместной работы с Бондарчуком.

Киноленту «Отелло» высоко оценили не только в Советском Союзе, но и за его пределами. В 1956 году фильм участвовал в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и получил Золотую пальмовую ветвь за лучшую режиссуру, а сама Скобцева — звание «Мисс шарм Каннского кинофестиваля»