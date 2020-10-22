Общество , 22 окт, 17:32
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Прощание с актрисой Ириной Скобцевой. Фоторепортаж
На Новодевичьем кладбище прошло прощание с народной артисткой РСФСР, вдовой Сергея Бондарчука Ириной Скобцевой. Она умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Как прошло прощание — в фоторепортаже РБК
Сын Ирины Скобцевой, актер и режиссер Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой
Актер Сергей Гармаш
Актер и режиссер Игорь Угольников
Президент «Кинотавра», продюсер Александр Роднянский
Актер Андрей Мерзликин (в центре)
Внук Ирины Скобцевой, актер Константин Крюков с женой
Режиссер Владимир Меньшов