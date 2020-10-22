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Прощание с актрисой Ириной Скобцевой. Фоторепортаж

На Новодевичьем кладбище прошло прощание с народной артисткой РСФСР, вдовой Сергея Бондарчука Ириной Скобцевой. Она умерла 20 октября в возрасте 93 лет. Как прошло прощание — в фоторепортаже РБК
Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Сын Ирины Скобцевой, актер и режиссер Федор Бондарчук с женой Паулиной Андреевой
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Актер Сергей Гармаш

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер и режиссер Игорь Угольников
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Президент «Кинотавра», продюсер Александр Роднянский
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Актер Андрей Мерзликин (в центре)
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Внук Ирины Скобцевой, актер Константин Крюков с женой
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Режиссер Владимир Меньшов
Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
мультимедиа Бондарчук актриса кино
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