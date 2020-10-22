Суд дал 8 лет колонии красноярцу, распылившему в сотрудников ФСБ перцовку

Загребельного признали виновным по ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Обвинение требовали назначить ему девять лет лишения свободы.

Осенью 2019 года силовики задержали Загребельного в подъезде его дома. По его словам, как пишет «Медиазона», оперативники не предъявили удостоверения, не представились, не объяснили цели своих действий и при этом пытались задержать мужчину с применением физической силы. Защищаясь, Загребельный распылил в них перцовый баллончик.

У мужчины в квартире провели обыск и доставили в отделение. Загребельный заявил, что после задержания его били и издевались над ним. Позже он прошел медицинскую экспертизу, которая нашла у мужчины многочисленные ушибы и перелом ребра.

По рассказу Загребельного, из-за угроз силовиков он подписал признание в покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа. В свою очередь правоохранители заявили, что представились Загребельному, предложили проследовать до отделения и не применяли к нему противозаконных действий. Из-за распыления перцовки пострадали начальник отделения УФСБ по Красноярскому краю Александр Пшеничников и оперативник этого отделения Артем Архипов.

В сентябре 2019 года в Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик. Одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков. Полицейские приехали в квартиру к мужчине после сообщений о его неадекватном поведении в магазине, в итоге его задержали и доставили в отделение.