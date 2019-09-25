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В Москве мужчина распылил газовый баллончик в полицейских

В Москве мужчина при попытке задержания распылил в полицейских газовый баллончик, одному из сотрудников МВД потребовалась помощь медиков. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полицию поступило сообщение о том, что на Ленинском проспекте в одном из магазинов мужчина «ведет себя неадекватно», сообщили в МВД. Туда выехали сотрудники полиции, но мужчина уже покинул место происшествия. Тем не менее сотрудникам правоохранительных органов удалось установить его личность.

«При попытке задержания мужчины по месту жительства он открыл дверь, распылил в сторону сотрудников содержимое из газового баллончика и закрылся в квартире. От действий мужчины пострадал один из сотрудников полиции, который обращался в медицинское учреждение, после оказания помощи продолжил несение службы», — рассказали в МВД. В полиции начали проверку случившегося. Мужчину задержали и доставили в отделение.

На акции протеста в Москве 27 июля один из митингующих, Иван Подкопаев, распылил в полицейских газовый баллончик. За это мужчину приговорили к трем годам колонии, обвинив в применении насилия в отношении представителей власти.

Теги: полиция, газовый баллончик
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