В Москве школьница пострадала из-за распыления перцового баллончика

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Семиклассница в школе на улице Толбухина в Москве распылила в классе перцовый баллончик, из-за чего у нее началась аллергическая реакция и ее отправили на обследование в больницу. Об этом сообщила директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун, ее слова РБК передала пресс-служба департамента образования Москвы.

«Одна из семиклассниц пронесла на территорию школы перцовый баллончик. На перемене одноклассница, увидев баллончик в сумке девочки, взяла его и распылила в классе», — рассказала Пометун.

Педагог быстро вывела учеников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики осмотрели детей.

«У ученицы, которая распылила баллончик, проявилась аллергическая реакция, после чего мама ребенка приняла решение дополнительно пройти обследование в больнице», — сообщила Пометун.