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В Москве школьница пострадала из-за распыления перцового баллончика

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Семиклассница в школе на улице Толбухина в Москве распылила в классе перцовый баллончик, из-за чего у нее началась аллергическая реакция и ее отправили на обследование в больницу. Об этом сообщила директор Западного комплекса непрерывного образования Наталья Пометун, ее слова РБК передала пресс-служба департамента образования Москвы.

«Одна из семиклассниц пронесла на территорию школы перцовый баллончик. На перемене одноклассница, увидев баллончик в сумке девочки, взяла его и распылила в классе», — рассказала Пометун.

Педагог быстро вывела учеников из зоны распыления и вызвала бригаду скорой помощи, чтобы медики осмотрели детей.

«У ученицы, которая распылила баллончик, проявилась аллергическая реакция, после чего мама ребенка приняла решение дополнительно пройти обследование в больнице», — сообщила Пометун.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Она отметила, что самочувствие остальных школьников нормальное, госпитализация никому из них не понадобилась, и после инцидента они вернулись к занятиям.

«В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование», — добавила Пометун.

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«По предварительным данным, в одной из школ на улице Толбухина девочка попросила у своей подруги баллончик, случайно на него нажала, в результате сама и пострадала», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник «Интерфакса» ранее сообщал, чтоп после распыления перцового газа в московской школе за медпомощью обратились пятеро учеников.

Теги: школа, газовый баллончик, Москва, департамент образования, новости
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