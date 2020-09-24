CК завел уголовное дело после нападения на врио главы Минздрава Камчатки

Следственные органы города Петропавловск-Камчатский возбудили уголовное дело после того, как местный житель распылил перцовый баллончик в лицо краевого и.о. министра здравоохранения на ее рабочем месте. Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК России.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 сентября. Следователи утверждают, что из личной неприязни мужчина 1984 года рождения распылил женщине в лицо экстракт красного жгучего перца из аэрозольного баллона. В результате пострадавшая получила телесные повреждения в виде химического ожога.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса России («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Следователи выясняют обстоятельства данного инцидента. Фигурант задержан, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.