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Пандемия коронавируса ,  
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Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом

Видео: latushka / Telegram
Видео: latushka / Telegram
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Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«В целом чувствую себя хорошо, температуры нет. Я нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать, потому что считаю, что для нас сейчас очень важно идти к победе», — сказал Латушко в видеообращении.

В начале сентября Латушко покинул Белоруссию и выехал в Польшу. По его словам, белорусские власти поставили ему ультиматум, согласно которому он либо должен был покинуть страну, либо мог быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Латушко говорил, что планирует вернуться на родину. «Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал Латушко, не уточнив, о каких условиях идет речь.

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Фото:Дмитрий Ловецкий / AP

Латушко занимал различные государственные должности с 1995 по 2019 год. С 2002 по 2008 год Павел Латушко являлся послом Белоруссии в Польше, а в 2009-м возглавил Министерство культуры республики. В 2012 году он оставил пост министра и стал белорусским послом во Франции. В марте прошлого года был назначен директором Национального академического театра имени Янки Купалы. 17 августа этого года был уволен за поддержку акций протеста против результатов президентских выборов.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Латушко, перейдя на сторону оппозиции, пересек красную линию и ответит по закону. Латушко, по мнению главы государства, решил, что нынешняя власть вскоре рухнет, «поэтому побежал в другую».

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