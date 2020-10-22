Один из лидеров белорусской оппозиции заразился коронавирусом

Видео: latushka / Telegram

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Член координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко заразился коронавирусом. Об этом он сам сообщил в своем Telegram-канале.

«В целом чувствую себя хорошо, температуры нет. Я нахожусь на самоизоляции, но продолжаю работать, потому что считаю, что для нас сейчас очень важно идти к победе», — сказал Латушко в видеообращении.

В начале сентября Латушко покинул Белоруссию и выехал в Польшу. По его словам, белорусские власти поставили ему ультиматум, согласно которому он либо должен был покинуть страну, либо мог быть привлечен к уголовной ответственности.

Ранее Латушко говорил, что планирует вернуться на родину. «Для этого будут созданы международно-правовые и внутриполитические условия», — сказал Латушко, не уточнив, о каких условиях идет речь.