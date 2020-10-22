Депутат Госдумы назвал варианты реакции России на конфликт в Карабахе

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У России есть несколько вариантов реакции на конфликт в Нагорном Карабахе. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает НСН.

«В форме демонстративного усиления военного потенциала Армении. В форме обращения к ОДКБ из-за необходимости принять меры по защите армянской — не нагорно-карабахской, а армянской территории путем десантной операции. Путем размыкания воздушной блокады», — заявил Затулин.

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