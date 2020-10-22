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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве при больницах открыли госпитали-родеры для пациентов с COVID-19

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве начали принимать пациентов с коронавирусом госпитали-родеры на базе больниц, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте мэрии.

В частности, речь идет о госпиталях на базе больницы №67 имени Л.А. Ворохобова, больницы №52, больницы в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, инфекционной клинической больницы №2.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки», — сказала Ракова.

Госпитали-родеры представляют собой временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. В них врачам удобно транспортировать пациентов из корпусов стационаров, где лечат COVID-19.

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Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

В настоящее время в столице открыто почти 50 временных госпиталей для пациентов с COVID-19 на 3 тыс. коек на территории 16 городских больниц. Ранее первых пациентов приняли госпиталь на ВДНХ, закрепленный за городской клинической больницей №24, а также в автомобильном торговом центре «Москва» при городской клинической больнице им. С.С.Юдина. Кроме того, в городе действуют временные госпитали в ледовом дворце Крылатское при городской клинической больнице №67 им. Л.А. Ворохобова и на территории конгрессно-выставочного центра «Сокольники» при городской клинической больнице им. Ф.И.Иноземцева.

С сентября в России растет число случаев заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявляют в Москве. По состоянию на 21 октября за сутки в столице было зафиксировано 4389 случаев заболевания COVID-19, число зараженных превысило 377 тыс. С начала эпидемии умерли более 6,1 тыс. человек, выздоровели 279,9 тыс.

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Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
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<10 000
0
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от 15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Мэр Сергей Собянин заявлял, что ситуация с распространением коронавируса в городе «остается крайне сложной». Москва, отметил он, переживает «серьезный, сопоставимый с весенним пик заболеваемости».

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