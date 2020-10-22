В Москве при больницах открыли госпитали-родеры для пациентов с COVID-19

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Москве начали принимать пациентов с коронавирусом госпитали-родеры на базе больниц, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте мэрии.

В частности, речь идет о госпиталях на базе больницы №67 имени Л.А. Ворохобова, больницы №52, больницы в Коммунарке, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, инфекционной клинической больницы №2.

«Временные госпитали-родеры на территориях крупнейших московских клиник построены весной и были зарезервированы на случай неблагоприятного развития эпидемиологической обстановки», — сказала Ракова.

Госпитали-родеры представляют собой временные клиники для лечения и наблюдения пациентов с коронавирусом. В них врачам удобно транспортировать пациентов из корпусов стационаров, где лечат COVID-19.