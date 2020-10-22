В Москве за сутки зафиксировали более 4,4 тыс. заболевших COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице зарегистрировали 4413 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

Также за последние сутки был госпитализирован 1231 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 343 человека, добавили в оперативном штабе. Всего, по данным штаба, за время пандемии в Москве COVID-19 обнаружили у 381 430 человек.

За сутки по России выявили 15 971 новых заболевших коронавирусом. Общее количество инфицированных с начала эпидемии в стране составило 1,463 млн человек. Из них умерли 25 242 человек, выздоровели 1 107 988 человек.

Накануне президент Владимир Путин заявил о необходимости развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране. Он указал на целесообразность включения в эту работу предпринимателей, причастных к производству вакцины.