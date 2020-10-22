Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Адвокат потерпевших по делу Ефремова оценил возможность снижения срока Общество, 10:37 В Москве от коронавируса выздоровели еще более 2,5 тыс. человек Общество, 10:36 Как заблаговременно рассчитать налоговые риски Pro, 10:34 Девелоперская группа «Самолет» оценила себя перед IPO в 57-66 млрд руб. Инвестиции, 10:31 Консультации, обучение и онлайн: популярные меры поддержки от MBM.MOS​ Пресс-релиз, 10:30 В Москве при больницах открыли госпитали-родеры для пациентов с COVID-19 Общество, 10:30 РБК Pro: как правильно расстаться с конфликтным сотрудником Pro, 10:27 Чего ждать от рынков в условиях глобальной рецессии РБК и СберПервый, 10:24 Число продаж квартир в новостройках Москвы выросло в два раза Недвижимость, 10:22 Хоккеист «Торонто» отказался возвращаться в Россию Спорт, 10:22 В Минздраве не увидели смысла в КТ при бессимптомном COVID-19 Общество, 10:15 Ереван опроверг заявление Баку о ракетном ударе Политика, 10:09 Глава Службы внешней разведки прибыл в Белоруссию для встречи с Лукашенко Политика, 10:09 В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии Общество, 09:59
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от коронавируса выздоровели еще более 2,5 тыс. человек

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 2519 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

По словам заммэра, с начала пандемии число людей, вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 282 492 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за сутки в Москве умерли 66 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это число стало максимальным с 1 июня. Тогда в городе скончался 71 человек.

В Минздраве назвали показания для компьютерной томографии
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

21 октября в столице выявили 4389 случаев заражения, таким образом, общее число инфицированных в городе выросло до 377 017 человек.

Количество заболевших COVID-19 начало увеличиваться в Москве и по всей России в сентябре. Для борьбы с распространением инфекции власти ввели новые ограничения. Так, в Москве работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, старшеклассников перевели на дистанционное обучение. Пожилым людям рекомендовали не выходить из дома без необходимости, до 28 октября им заблокировали социальные карты.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на распространение коронавируса, власти страны не собираются вводить жесткие ограничения. По его словам, медики научились бороться с этой болезнью, и нужно сосредоточиться на продолжении тестирования, укреплении системы здравоохранения, соблюдении профилактических мер и вакцинации.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года
коронавирус Москва статистика
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом
Общество
Участвовавший в испытании вакцины депутат заразился коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter