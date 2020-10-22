В Москве от коронавируса выздоровели еще более 2,5 тыс. человек

За минувшие сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечились 2519 человек. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова, передает оперативный штаб.

По словам заммэра, с начала пандемии число людей, вылечившихся от COVID-19 увеличилось до 282 492 человек.

Ранее оперативный штаб сообщал, что за сутки в Москве умерли 66 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это число стало максимальным с 1 июня. Тогда в городе скончался 71 человек.

21 октября в столице выявили 4389 случаев заражения, таким образом, общее число инфицированных в городе выросло до 377 017 человек.