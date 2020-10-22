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Трамп пообещал «много чего» сделать с Китаем из-за COVID-19

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в том, что американцы вынуждены носить маски. Об этом он сказал во время встречи со сторонниками в Белом доме, запись которой опубликовала Sinclair Broadcast Group.

Ведущий программы «Америка на этой неделе» Эрик Боллинг спросил Трампа о том, как Вашингтон будет вести себя в отношении Пекина, если тот выиграет выборы, однако глава государства уклонился от ответа. Он лишь сказал, что его администрация «много чего» сделает с Китаем.

«То, что они с нами сделали, — это позор», — отметил американский лидер. Ранее американский президент неоднократно говорил о том, что Пекин должен «заплатить высокую цену» за распространение COVID-19.

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Дональд Трамп

В октябре коронавирусной инфекцией переболел и сам американский лидер вместе с женой. После выздоровления он пообещал американцам, что они будут получать такое же лечение от COVID-19, как и он.

США лидируют по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом и смертей от COVID-19 в мире. Число зараженных коронавирусной инфекцией в стране уже превысило 8,3 млн. Число умерших достигает 222,2 тыс.

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