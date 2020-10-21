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Депутат назвал минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю может сказаться на заработной плате россиян. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Не совсем понятно, как четырехдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема, — сказал Терентьев.

Он добавил, что к идее перейти на четырехдневную рабочую есть много вопросов, например, повысятся ли интенсивность и производительность труда, какими будут заработки и устроят ли они людей.

В свою очередь глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю нельзя назвать выигрышным. Он отметил, что в этом не видно ни политического, ни экономического смысла.

Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Бунич отметил, что неясен главный вопрос: что будет с зарплатами? При сохранении того же уровня зарплат и уменьшении времени труда пострадает работодатель, а при сокращении зарплат будут ущемлены интересы сотрудников, объяснил он.

Кроме того, Бунич напомнил, что по трудовому законодательству работник и хозяин предприятия могут прийти к какому-либо взаимовыгодному решению, в том числе и количеству рабочих дней, без принятия всеобщих решений и издания указов.

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Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил продолжить обсуждение введения четырехдневной рабочей недели.

Впервые Медведев выступил с такой идеей летом прошлого года. По его словам, в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. В экономике сократятся рабочие места и рабочее время, а у людей расширится досуг. При этом Медведев указывал, что данный процесс должен идти без сокращения зарплаты.

четырехдневная рабочая неделя Михаил Терентьев зарплата
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Профсоюзы оценили возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Общество
Медведев предложил продолжить обсуждение четырехдневной рабочей недели
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