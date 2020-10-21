Депутат назвал минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю может сказаться на заработной плате россиян. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Михаил Терентьев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Не совсем понятно, как четырехдневная рабочая неделя отразится на оплате труда. Логично предположить, что зарплата у людей сократится пропорционально уменьшению рабочего объема, — сказал Терентьев.

Он добавил, что к идее перейти на четырехдневную рабочую есть много вопросов, например, повысятся ли интенсивность и производительность труда, какими будут заработки и устроят ли они людей.

В свою очередь глава Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю нельзя назвать выигрышным. Он отметил, что в этом не видно ни политического, ни экономического смысла.