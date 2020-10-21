Система получения кислорода на МКС в третий раз за неделю вышла из строя

МКС (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в третий раз за неделю отказала на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), трансляция велась NASA.



«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал», — сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами (цитата по «РИА Новости»).

Ранее данная система выходила из строя 14 и 19 октября, но ее работа была восстановлена.

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