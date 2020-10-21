Технологии и медиа , 21 окт, 21:38
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Система получения кислорода на МКС в третий раз за неделю вышла из строя
МКС
Российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» в третий раз за неделю отказала на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили космонавты в ходе переговоров со специалистами Центра управления полетами (ЦУП), трансляция велась NASA.
«Мы получили сообщение о проблеме с давлением, «Электрон» отказал», — сказал космонавт Сергей Рыжиков специалисту подмосковного Центра управления полетами (цитата по «РИА Новости»).
Ранее данная система выходила из строя 14 и 19 октября, но ее работа была восстановлена.
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