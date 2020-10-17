Экипаж МКС восстановил работу системы подачи кислорода

Экипаж Международной космической станции (МКС) устранил неполадки в системе подачи кислорода «Электрон-ВМ», ее работа полностью восстановлена. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.

«Экипаж <...> под руководством специалистов главной оперативной группы управления полетом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы Электрон-ВМ», — говорится в сообщении госкорпорации.

Система подачи кислорода в модуле «Звезда» вышла из строя 15 октября. Тогда член экипажа станции космонавт Анатолий Иванишин рассказал Центру управления полетами (ЦУП), что экипажу удалось обнаружить место утечки воздуха при помощи пакетика чая. Его движение в невесомости в сторону утечки зафиксировали камеры. В ответ ЦУП предложил космонавтом заклеить негерметичное место скотчем, после чего скорость утечки снизилась.

В конце сентября в российском модуле также обнаружили место утечки воздуха. Член экипажа Иван Вагнер попытался закрыть поврежденную часть с помощью американского пластилина, но полностью проблему это не устранило.