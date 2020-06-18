Песков заявил об отсутствии решений по повышению ставки НДФЛ

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Власти обсуждают различные шаги в сфере антикризисных мер и стимулирования экономического развития, среди поступивших предложений — повышение ставки НДФЛ. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Постоянно идет обмен на экспертном уровне и в правительстве и администрации идет обмен относительно возможных шагов <...> В рамках этого обмена мнениями эксперты самые разные точки зрения высказывают, в том числе и упомянутые вами, пока окончательных решений не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос, правда ли, что власти страны обсуждают возможность увеличения НДФЛ.

Говоря о том, в какой перспективе может быть принято решение, представитель Кремля уточнил, что диалог ведется «интенсивный», и любые решения будут приняты и реализованы «очень-очень» быстро.

Накануне источники Forbes и РБК сообщили, что российские власти вернулись к идеи повысить налоговые ставки для обеспеченных россиян.

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