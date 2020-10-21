Инфекционисты оценили необходимость реабилитации после COVID-19

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Реабилитация после заражения COVID-19 необходима, если после выздоровления у пациента начали более активно протекать хронические заболевания. Об этом РБК рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал рекомендации главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Владимира Чуланова. По его словам, восстановиться после заражения коронавирусом помогут дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, передает «РИА Новости».

По мнению Сергея Вознесенского, реабилитация после COVID-19 требуется далеко не всем пациентам. «Реабилитация нужна для людей, у которых есть сопутствующие хронические заболевания», — объяснил он.

Инфекционист также отметил, что хронический бронхит или бактериальная пневмония могут стать следствием коронавируса.