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Инфекционисты оценили необходимость реабилитации после COVID-19

Фото:Павел Головкин / AP
Фото: Павел Головкин / AP

Реабилитация после заражения COVID-19 необходима, если после выздоровления у пациента начали более активно протекать хронические заболевания. Об этом РБК рассказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Так он прокомментировал рекомендации главного внештатного специалиста по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Владимира Чуланова. По его словам, восстановиться после заражения коронавирусом помогут дыхательная гимнастика и лечебная физкультура, передает «РИА Новости».

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Фото: Andrew Milligan / Getty Images

По мнению Сергея Вознесенского, реабилитация после COVID-19 требуется далеко не всем пациентам. «Реабилитация нужна для людей, у которых есть сопутствующие хронические заболевания», — объяснил он.

Инфекционист также отметил, что хронический бронхит или бактериальная пневмония могут стать следствием коронавируса.

«В этом случае процесс полного выздоровления несколько затягивается, и вполне возможно, что нужна какая-то терапия вплоть до лечебной физкультуры или какая-то физиотерапия. Какой-то части пациентов нужна психологическая поддержка, потому что они могли переболеть тяжело, и это оставляет определенные последствия», — сказал Вознесенский. Он добавил, что это могут быть депрессии или неврастении.

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Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК заявил, что переболевшим коронавирусом нужна реабилитация.
«У нас в инфекции (Медицина инфекционных заболеваний. — РБК) очень распространено диспансерное наблюдение после перенесенных некоторых инфекционных заболеваний — это и физиотерапия, и лекарственная поддержка, все зависит от того, какой орган был больше поражен», — рассказал он.

Ранее инфекционисты рассказали РБК, что после выздоровления от коронавируса у людей могут проявляться различные неприятные симптомы. Например, боль в конечностях или органах. Причиной этому могут быть как физические проблемы в организме, так и психосоматика.

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