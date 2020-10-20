Великобритания подписала контракт по заражению добровольцев коронавирусом

Ученые планируют определить минимальную концентрацию вируса, необходимую для заражения человека. Испытания профинансирует правительство Великобритании

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Первые испытания по намеренному заражению людей коронавирусом в рамках исследований, призванных ускорить разработку вакцин, могут пройти в Великобритании в следующем году, сообщил Bloomberg.

Правительство Великобритании подписало соглашение с британской фармацевтической компанией Open Orphan Plc и ее лондонским подразделение hVivo о запуске программы Human Challenge. В рамках нее ученые планируют определить минимальное количество вируса, необходимое для заражения человека.

Испытания могут завершиться уже в мае, но их должны будут одобрить власти, отметили в компании. Планируется, что в исследовании будут участвовать до 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, не страдающих какими-либо заболеваниями, то есть не входящие в группы риска по COVID-19.

На эти испытания Великобритания выделит $43 млн. Исследование будет проводиться в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне при сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона. Какие вакцины будут использоваться в испытаниях, Open Orphan Plc не уточнила.