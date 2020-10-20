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Пандемия коронавируса ,  
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Великобритания подписала контракт по заражению добровольцев коронавирусом

Ученые планируют определить минимальную концентрацию вируса, необходимую для заражения человека. Испытания профинансирует правительство Великобритании
Фото: Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Первые испытания по намеренному заражению людей коронавирусом в рамках исследований, призванных ускорить разработку вакцин, могут пройти в Великобритании в следующем году, сообщил Bloomberg.

Правительство Великобритании подписало соглашение с британской фармацевтической компанией Open Orphan Plc и ее лондонским подразделение hVivo о запуске программы Human Challenge. В рамках нее ученые планируют определить минимальное количество вируса, необходимое для заражения человека.

Испытания могут завершиться уже в мае, но их должны будут одобрить власти, отметили в компании. Планируется, что в исследовании будут участвовать до 90 добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, не страдающих какими-либо заболеваниями, то есть не входящие в группы риска по COVID-19.

На эти испытания Великобритания выделит $43 млн. Исследование будет проводиться в специализированном исследовательском подразделении Королевской бесплатной больницы в Лондоне при сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона. Какие вакцины будут использоваться в испытаниях, Open Orphan Plc не уточнила.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

По словам Кейт Бингем, председателя правительственной рабочей группы по вакцинам, эти исследования дадут новое представление о коронавирусе и разрабатываемых вакцинах. «Мы можем многое узнать об иммунитете, о продолжительности защиты вакцины и повторном заражении», — сказала она.

В компаниях Pfizer Inc. и AstraZeneca, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса, заявили агентству, что не планируют проводить подобные исследования. В еще одном разработчике препарата — Johnson & Johnson — к таким испытаниям отнеслись с осторожностью, добавил Bloomberg.

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Агентство отмечает, что специалисты в области здравоохранения сомневаются, насколько обоснованно проводить такие испытания. По их словам, о вирусе пока многое неизвестно, в частности нет объяснений, почему у некоторых молодых и здоровых людей через несколько месяцев после появления легких симптомов COVID-19 наблюдаются осложнения.

Сторонники исследования отмечают, что риски будут сведены к минимуму благодаря отбору добровольцев из группы молодых людей, которые не имеют других заболеваний, добавил Bloomberg.

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Фото:Clodagh Kilcoyne / Reuters

Россия зарегистрировала собственные вакцины от коронавируса. В то же время испытания этих препаратов на добровольцах еще продолжаются. На третьей, завершающей фазе исследований, в которой будут участвовать по 40 тыс. добровольцев, находятся векторная вакцина «Спутник V» московского Центра им. Гамалеи и пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор».

Еще одну вакцину — цельновирионную, то есть с целым, но убитым вирусом — разрабатывает московский Центр им М.П. Чумакова. Ее могут зарегистрировать в конце года.

Помимо России разработкой вакцины занимаются и другие страны. В частности, испытания идут в США,  Великобритании, Франции 

В других государствах, в частности в США, Великобритании, Франции и Китае, также идут испытания вакцин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
коронавирус Великобритания
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