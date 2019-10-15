Сын Байдена опроверг данные о его противозаконной деятельности на Украине

Сын Байдена опроверг данные о его противозаконной деятельности на Украине

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер заявил, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления зарегистрированной на Кипре газовой компании Burisma. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

Он признался, что не жалеет о своей работе на компании, связанные с другими государствами. По его словам, он «не сделал ничего плохого», однако «дал крючок» некоторым «неэтичным» людям для того, чтобы незаконными способами причинить вред его отцу.

«О чем я сожалею, так это о том, что я не принимал во внимание [тот факт], что [адвокат Трампа] Рудольф Джулиани и президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] будут высказывать эту... эту нелепую идею заговора», — сказал Хантер Байден.

Сын Джо Байдена добавил, что он никогда не обсуждал с отцом свой бизнес и деловые отношения с представителями других государств.