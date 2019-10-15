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Политика ,  
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Сын Байдена опроверг данные о его противозаконной деятельности на Украине

Сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер заявил, что не занимался противоправной деятельностью на Украине, где он входил в состав правления зарегистрированной на Кипре газовой компании Burisma. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу ABC News.

Он признался, что не жалеет о своей работе на компании, связанные с другими государствами. По его словам, он «не сделал ничего плохого», однако «дал крючок» некоторым «неэтичным» людям для того, чтобы незаконными способами причинить вред его отцу.

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«О чем я сожалею, так это о том, что я не принимал во внимание [тот факт], что [адвокат Трампа] Рудольф Джулиани и президент Соединенных Штатов [Дональд Трамп] будут высказывать эту... эту нелепую идею заговора», — сказал Хантер Байден.

Сын Джо Байдена добавил, что он никогда не обсуждал с отцом свой бизнес и деловые отношения с представителями других государств.

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Хантер Байден оказался в центре политического скандала из-за деятельности в Burisma, которая работала на Украине. Он разгорелся из-за публикаций утечек в СМИ о том, что Трамп в ходе телефонного разговора президента с президентом Украины Владимиром Зеленским якобы настаивал на возобновлении антикоррупционного дела против Хантера Байдена в обмен на предоставление Киеву военной помощи.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани ранее рассказывал, что в 2016 году Джо Байден пытался замять антикоррупционное расследование на Украине в отношении сына.

Публикации СМИ о давлении Трампа на иностранного лидера с целью инициировать расследование против сына его потенциального конкурента на грядущих выборах стали поводом для демократов начать процедуру импичмента в отношении действующего президента США. В Белом доме действия оппонентов назвали незаконными и политически мотивированными.

Теги: США, Джо Байден, сын, Дональд Трамп, Украина, связь
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