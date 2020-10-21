Трамп посоветовал Ирану стать сильной страной без ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пообещал заключить новую сделку с Ираном об отказе от ядерного оружия. Об этом глава государства заявил в ходе митинга в Пенсильвании в рамках своей предвыборной компанию. Трансляцию вел телеканала Fox News.

«Я хочу, чтобы они (Иран. — РБК) были сильной, великой страной. <...> Первый звонок будет с Ираном, как только мы победим, и будет сделка», — заявил он.

Трамп также отметил, что из-за санкций США ВВП Ирана упал на 27%. Президент заявил, что желает благополучия государству, но подчеркнул, что Иран не может иметь ядерное оружие.

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