Помпео объявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

С 19 сентября против Тегерана начали действовать оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет и передачу ядерных и ракетных технологий

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Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что против Ирана вновь вводятся санкции в связи с невыполнением Исламской Республикой своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Слова Помпео приводятся на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты предприняли решительные действия, потому что помимо невыполнения Ираном своих обязательств по СВПД Совет Безопасности ООН не смог продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет», — говорится в заявлении.

В результате с 20:00 по восточному времени 19 сентября были восстановлены практически все ранее отмененные санкции СБ ООН, включая оружейное эмбарго. В частности, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу Тегерану ядерных и ракетных технологий.

Глава Госдепартамента пригрозил последствиями тем странам, которые «не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций». В его заявлении говорится, что ядерная сделка 2015 года не дала нужных результатов, и Иран начал «сеять смерть и разрушения» в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане.