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Политика ,  
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Помпео объявил о восстановлении санкций ООН против Ирана

С 19 сентября против Тегерана начали действовать оружейное эмбарго, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет и передачу ядерных и ракетных технологий
Фото:Andrew Harnik, Pool / AP
Фото: Andrew Harnik, Pool / AP

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что против Ирана вновь вводятся санкции в связи с невыполнением Исламской Республикой своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Слова Помпео приводятся на сайте Госдепартамента.

«Соединенные Штаты предприняли решительные действия, потому что помимо невыполнения Ираном своих обязательств по СВПД Совет Безопасности ООН не смог продлить эмбарго на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет», — говорится в заявлении.

В результате с 20:00 по восточному времени 19 сентября были восстановлены практически все ранее отмененные санкции СБ ООН, включая оружейное эмбарго. В частности, запрет на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на передачу Тегерану ядерных и ракетных технологий.

СМИ узнали о намерении Трампа ввести санкции за торговлю оружием с Ираном
Политика
Дональд Трамп

Глава Госдепартамента пригрозил последствиями тем странам, которые «не выполнят своих обязательств по реализации данных санкций». В его заявлении говорится, что ядерная сделка 2015 года не дала нужных результатов, и Иран начал «сеять смерть и разрушения» в Йемене, Ираке, Сирии и Ливане.

Помпео пообещал в ближайшие несколько дней объявить о дополнительных мерах по укреплению вновь введенных санкций.

Ранее в сентябре Reuters сообщало, что президент США Дональд Трамп намерен издать указ, позволяющий американским властям вводить вторичные санкции против стран, причастных к торговле оружием с Ираном.

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NYT сообщила об отказе Ирана провоцировать Трампа до выборов
Политика
Фото: Majid Saeedi / Getty Images

Нарушителям эмбарго запретят доступ на рынки Соединенных Штатов. Кроме того, против лиц и компаний, ведущих дела с членами основного санкционного списка, введут дополнительные ограничения. При этом большинство членов Совета Безопасности ООН и другие участники ядерной сделки с Ираном заявили, что согласны с правом США повторно вводить санкции.

После этого NYT писала, что Тегеран откажется от каких-либо действий против США, кроме кибератак, до президентских выборов в Америке. В Иране посчитали, что любые атаки на Вашингтон помогут Трампу сплотить электорат и получить дополнительные голоса на выборах.

Авторы
Елена Чернышова, Михаил Котляр
США Иран Майк Помпео санкции
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