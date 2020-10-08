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Политика ,  
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США ввели санкции против иранских банков Amin и Zamin

Министерство финансов США ввело санкции против иранских банков. В черный список попали 18 финансовых учреждений Исламской республики, сообщается на сайте ведомства. Санкции затронули банки Amin Investment Bank, Bank Keshavarzi Iran, Iran Zamin Bank и другие.

«Минфин предпринял дальнейшие действия по изоляции иранской экономики от мировой финансовой системы», — написал министр финансов Стивен Мнучин в своем Twitter. Тегеран использует финансовый сектор для осуществления своих «злонамеренных действий», считает Мнучин.

Санкционный режим в отношении Ирана продлится до тех пор, пока Исламская Республика «не прекратит поддержку террористической деятельности» и не свернет свою ядерную программу, указал он.

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В конце сентября государственный секретарь США Майк Помпео объявил о восстановлении Вашингтоном санкций против Ирана. Власти США считают, что Иран не выполнил свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий: запрете на обогащение урана, разработку и испытания баллистических ракет, а также на приобретение ядерных и ракетных технологий.

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