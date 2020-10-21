Вирусолог назвал группу людей с плохой выработкой антител к COVID-19

Вакцина от коронавируса может не сработать у людей с иммунодефицитом, у них плохо вырабатываются антитела, сообщил Ura.ru вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — отметил Альтштейн.

Накануне глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что плохая выработка антител после введения вакцины от COVID-19 наблюдается у четырех групп людей: это пожилые, те, кто злоупотребляет алкоголем, люди, постоянно испытывающие стресс, а также те, кто принимает статины — противовоспалительные препараты. Он отметил, что у людей из этих групп антитела хуже вырабатываются не только при введении вакцины от коронавируса, но любой другой.