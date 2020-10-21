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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог назвал группу людей с плохой выработкой антител к COVID-19

Вакцина от коронавируса может не сработать у людей с иммунодефицитом, у них плохо вырабатываются антитела, сообщил Ura.ru вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Люди отличаются по способности вырабатывать антитела, но выделить их четко на группы довольно сложно. Это зависит не от состояния здоровья, а от особенностей организма, о которых никто не знает», — отметил Альтштейн.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Накануне глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что плохая выработка антител после введения вакцины от COVID-19 наблюдается у четырех групп людей: это пожилые, те, кто злоупотребляет алкоголем, люди, постоянно испытывающие стресс, а также те, кто принимает статины — противовоспалительные препараты. Он отметил, что у людей из этих групп антитела хуже вырабатываются не только при введении вакцины от коронавируса, но любой другой.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

На данный момент в России зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции. О регистрации первой президент Владимир Путин объявил в августе. Она была разработана Центром им. Гамалеи и получила название «Спутник V». Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — была зарегистрирована в октябре.

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