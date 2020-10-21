Синоптики пообещали потепление жителям центральной России

В центральной части России с четверга, 22 октября, ожидается потепление. Температура будет превышать норму на 1,5-2 градуса. Об этом сообщил ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

«Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков, — сказал Варакин.

Синоптик отметил, что особенно тепло будет в регионах Черноземья, где в четверг ожидается плюс 10-15 градусов, а на следующий день воздух прогреется уже до 18 градусов тепла.

Однако потепление, по его словам, надолго не задержится. Ночью в воскресенье, 23 октября, в Центральный федеральный округ снова придут заморозки.