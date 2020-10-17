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Ночь на субботу в Москве стала самой холодной с начала осени

Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Прошедшая ночь в столице была самой холодной с начала осени. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Прошедшая ночь стала самой холодной с начала осени как в Москве, так и в Подмосковье. На юге Подмосковья самая низкая температура была отмечена в городе Луховицы — минус 3 градуса. В Москве на метеостанции ВДНХ было +1,5 градуса, а в Бутово термометры опустились ниже нулевой отметки — минус 0,1 градуса», — сообщил Леус.

Гидрометцентр сообщил о двух чудесах с погодой в центре России
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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / РИА Новости

Специалист также добавил, что в Москве минимальная температура для 17 октября составляет минус 12,2 градуса. По данным центра, такие значения наблюдались в 1911 году.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что середина октября (период с 11 по 21 число) будет сопровождаться аномальным потеплением воздуха по всей России. По прогнозам Гидрометцентра, с 16 октября начнется постепенное понижение температуры, максимально воздух будет прогреваться до плюс 13 с последующим снижением.

Москва похолодание в Москве новости погода
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