В Гидрометцентре россиянам посоветовали не ждать «бабьего лета»

Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в этом году. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Бабье лето» — это 17-19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — сказал Вильфанд.

Он добавил, в 2020 году «бабье лето» оказалось длительным, и теплая погода стояла почти до середины октября. Это, по его словам, является редкостью.

Ранее Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на 12-14 градусов ожидается на следующей неделе на севере Якутии и на Камчатке. При этом на севере Якутии температура не поднимется выше 0 градусов, добавил он.