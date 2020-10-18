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В Гидрометцентре россиянам посоветовали не ждать «бабьего лета»

Россиянам не стоит рассчитывать на возвращение «бабьего лета» в этом году. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Бабье лето» — это 17-19 градусов, конечно, никаких признаков такого тепла нет», — сказал Вильфанд.

Он добавил, в 2020 году «бабье лето» оказалось длительным, и теплая погода стояла почти до середины октября. Это, по его словам, является редкостью.

Гидрометцентр сообщил о двух чудесах с погодой в центре России
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Фото:Анатолий Мальцев / EPA / РИА Новости

Ранее Вильфанд сообщил, что температура выше нормы на 12-14 градусов ожидается на следующей неделе на севере Якутии и на Камчатке. При этом на севере Якутии температура не поднимется выше 0 градусов, добавил он.

Как рассказал РБК ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в Москву 18 октября придет мощный балканский циклон, в этот день столице выпадет треть всей месячной нормы осадков. На следующей неделе ожидается похолодание до 0 градусов и ливневые дожди.

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