Синоптики предупредили о снеге в Москве

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В столице 20–21 октября пойдет снег, а температура в эти дни поднимется не выше плюс 4 градусов. Об этом РБК рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня похолодание в Европейской России выйдет на пик. И, по нашим прогнозам, почти везде на севере и в центре будет идти снег. В эту зону попадает и Москва», — заявил синоптик.

По словам метеоролога, осадки также ожидаются в Санкт-Петербурге, Тверской области, Костроме, Самаре и Омске. В Сочи и Керчи они пройдут в виде ливневых дождей.

Однако такая погода задержится ненадолго. По словам эксперта, в центральную часть России придет волна атлантического тепла, в связи с чем к концу недели температура начнет подниматься. Так, к пятнице воздух в столице прогреется до +12 градусов, однако в выходные снова похолодает.