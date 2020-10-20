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Сурков появится в спектакле Богомолова «Бесы»

Владислав Сурков
Владислав Сурков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Бывший помощник президента Владислав Сурков появится в премьерном спектакле Театра на Малой Бронной «Бесы» по роману Достоевского. Режиссер спектакля — Константин Богомолов, и это его первая постановка после назначения художественным руководителем театра.

Глава PR-отдела театра Мария Малкина сообщила РБК, что на сцену бывший чиновник кремлевской администрации выходить не будет. «В спектакле есть видео, на котором Владислав Сурков произносит текст Достоевского», — пояснила она.

Представитель театра уточнила, что премьера спектакля должна была состояться 21 октября, но в связи с распоряжением губернатора Московской области ее перенесли на 10 и 11 ноября. Сегодня будет прогон для приглашенных гостей.

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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

Первые показы «Бесов» запланированы в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Цены на премьеру достигают 50 тыс. руб. за билет, а ВИП-ложу можно выкупить только целиком: 12 мест за 600 тыс. руб.

Владислав Сурков считается автором нашумевшего романа «Околоноля» под псевдонимом Натан Дубовицкий. По нему был поставлен одноименный спектакль в МХТ им.Чехова (режиссер — Кирилл Серебренников).

Владислав Сурков Театр на Малой Бронной Константин Богомолов
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