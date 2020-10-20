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Мизулина удивилась отрицательному отзыву на поправки в Семейный кодекс

Елена Мизулина
Елена Мизулина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Член Совета Федерации Елена Мизулина удивилась отрицательному отзыву Совета по правам человека на внесенные ею поправки в Семейный кодекс. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».

«Поступила информация, что Совет по правам человека дает отрицательное заключение на пакет законопроектов. Меня это очень удивило», — заявила она.

Сенатор пояснила, что в СПЧ ошибочно сделали вывод, что ее поправки выводят семью из сферы частного права. При этом, по ее словам, Семейный кодекс в действующей редакции выводит семью из сферы частного права и разрешает «вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка».

Законопроект об изменении Семейного кодекса. Главное
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Фото:Rick Bowmer / AP

Кроме того, по данным агентства, законопроект Мизулиной не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. В кабмине пояснили, что при принятии таких поправок баланс прав и интересов может быть смещен в сторону прав родителей, позиция которых в семье и так более сильная.

О том, что СПЧ даст отрицательное заключение на поправки Мизулиной, ранее заявил глава совета Валерий Фадеев. Он пояснил, что нельзя проводить насколько крупные изменения в законодательстве без широкого экспертного и общественного обсуждения.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Законопроект с изменениями в Семейный кодекс Мизулина с коллегами внесла в Госдуму в июле 2020 года. В них регулируется работа органов опеки, которые, согласно поправкам, не смогут изъять ребенка из семьи без решения суда. Также она предложила считать родителями только кровных отца и мать ребенка.

Кроме того, сенатор предложила запретить брак между людьми одного пола и усыновление детей гомосексуальными парами.

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