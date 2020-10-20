Мизулина удивилась отрицательному отзыву на поправки в Семейный кодекс

Елена Мизулина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Член Совета Федерации Елена Мизулина удивилась отрицательному отзыву Совета по правам человека на внесенные ею поправки в Семейный кодекс. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», передает «РИА Новости».

«Поступила информация, что Совет по правам человека дает отрицательное заключение на пакет законопроектов. Меня это очень удивило», — заявила она.

Сенатор пояснила, что в СПЧ ошибочно сделали вывод, что ее поправки выводят семью из сферы частного права. При этом, по ее словам, Семейный кодекс в действующей редакции выводит семью из сферы частного права и разрешает «вторгаться в семью в целях защиты прав ребенка».

Кроме того, по данным агентства, законопроект Мизулиной не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности. В кабмине пояснили, что при принятии таких поправок баланс прав и интересов может быть смещен в сторону прав родителей, позиция которых в семье и так более сильная.