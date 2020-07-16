Мизулина внесла поправку «о выросшей в перинатальном центре девочке»
В пакете законопроектов, которые вносят изменения в Семейный кодекс, оказалась поправка, которая была внесена туда после скандала с пятилетней девочкой, которая всю жизнь прожила в перинатальном центре «Мать и дитя» Марка Курцера, заметил РБК. Источник в Совфеде подтвердил РБК, что поправка, связанная с оставлением ребенка в медицинском учреждении, появилась после истории о девочке, оставленной в центре «Мать и дитя».
В свою очередь источник в правительстве добавил, что в России не существует распространенной практики оставления несовершеннолетних в медучреждении. «Были единичные случаи, о них писали СМИ», — добавил собеседник.
Предложенная поправка касается закона «Об охране здоровья граждан. В частности, предлагается дополнить статью 54 «Права несовершеннолетних в сфере охраны здоровья» новым пунктом. Из него следует, что если по окончании лечения ребенка в медорганизации в стационарных условиях родители ребенка или его попечитель не явились за ним, руководитель должен принять меры временной защиты ребенка. Если родители или попечитель в заявлении отказываются забрать ребенка из учреждения по окончании его лечения в стационаре, руководитель должен составить акт об оставлении и передать его органам опеки. В это время родителям под расписку разъясняются последствия такого решения, но они имеют право его отозвать в течение месяца.
Адвокат проекта «Правовая инициатива» Ольга Гнездилова в разговоре с РБК отмечает, что к «мерам временной защиты ребенка» в соответствии с новым законопроектом относится: передача его родственникам, воспитателям и т.д. либо устройство в организацию соцобслуживания. Кроме того, если ребенок не достиг возраста четырех лет, он должен быть устроен в медицинскую организацию. «Конечно, эти обязанности должны оставаться за прокуратурой и опекой, перекладывать их на врачей неграмотно. Задача врача — выписать ребенка из больницы, дать заключение, что он не нуждается в стационарной помощи. А не бегать за родителями. Этим должны заниматься уполномоченные органы», — говорит Гнездилова.
Девочка из перинатального центра
Историю пятилетней девочки, которая всю жизнь прожила в перинатальном медицинском центре «Мать и дитя», описала в конце 2019 года в «Медузе» журналист Екатерина Гордеева. Родители девочки утверждали, что она неизлечимо больна и пребывание вне клиники грозит ей смертельной опасностью. Напротив, врачи, которые наблюдали девочку с рождения, настаивали, что она абсолютно здорова. Вместе с тем по согласию врачей и родителей был заключен контракт, по которому девочка оставалась в палате и получала питание и медсопровождение. По нему родители платили около 1 млн руб. в месяц.
После того как об истории узнала глава благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская, она обратилась в районную прокуратуру и окружное управление Следственного комитета. В результате судебных разбирательств родители девочки были ограничены в правах. Несколько месяцев назад для ребенка нашли новую семью.