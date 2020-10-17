Москвичей предупредили о трети месячной нормы осадков в воскресенье

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В воскресенье, 18 октября, в столицу придет мощный балканский циклон. Так, на следующей неделе до 23 октября в Москве ожидается похолодание до 0 градусов и ливневые дожди. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что только за 18 октября в столице выпадет треть всей месячной нормы осадков. «В конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег», — добавил Тишковец.

Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15–20 м/с. Также ожидается резкое падение атмосферного давления с 751 до 733 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Температура воздуха в этот день будет достаточно низкой. Днем в Москве воздух прогреется только до 5–7 градусов тепла, а ночью до 2–4 градусов. В области температура поднимется до 4–9 градусов днем и опустится до 0–5 градусов ночью.