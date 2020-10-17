Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
В Тульской области до конца года запретили массовые мероприятия Общество, 15:47 Бывшая гимнастка сборной Бразилии умерла на 32-м году жизни Спорт, 15:42 В Саратове завели дело на выбросившую своих детей из окна женщину Общество, 15:39 «ВСМПО-Ависма» пошла на мировую с бывшим гендиректором по иску на ₽4 млрд Бизнес, 15:34 Власти заявили о проработке продления льготного ввоза машин в ДФО Общество, 15:25 Успешные предприниматели из малого бизнеса — о преодолении гравитации РБК и Райффайзенбанк, 15:24 Москвичей предупредили о трети месячной нормы осадков в воскресенье Общество, 15:19 Адвокат заявил об отмене СК отказа в возбуждении дела после смерти Тесака Общество, 15:17 Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» перешел в московское «Динамо» Спорт, 14:48 СМИ сообщили о задержаниях на марше студентов в Минске Политика, 14:45 МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице Общество, 14:33 «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Норвегии Спорт, 14:28 Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 14:26 Коронавирусный стационар откроют в общежитии «Крокуса» в Подмосковье Общество, 14:15
Общество ,  
0 

Москвичей предупредили о трети месячной нормы осадков в воскресенье

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В воскресенье, 18 октября, в столицу придет мощный балканский циклон. Так, на следующей неделе до 23 октября в Москве ожидается похолодание до 0 градусов и ливневые дожди. Об этом РБК сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что только за 18 октября в столице выпадет треть всей месячной нормы осадков. «В конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег», — добавил Тишковец.

В Москве температура воздуха установила рекорд
Общество

Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15–20 м/с. Также ожидается резкое падение атмосферного давления с 751 до 733 мм рт. ст., что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Температура воздуха в этот день будет достаточно низкой. Днем в Москве воздух прогреется только до 5–7 градусов тепла, а ночью до 2–4 градусов. В области температура поднимется до 4–9 градусов днем и опустится до 0–5 градусов ночью.

Сильный ветер повалил более 40 деревьев в Москве
Общество
Фото:АГН «Москва»

По данным МЧС, с 21:00 мск 17 октября до конца 18 октября ожидается мокрый снег и дождь, что может привести к образованию гололедицы. В ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не парковать рядом с ними автомобили.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

В первой половине следующей недели ожидаются заморозки. Ночью температура может опуститься до 0 градусов, а днем будет около 3–5 градусов. Местами будет небольшой дождь и мокрый снег.

Однако к концу недели столбики термометров поднимутся до 7–12 градусов.

погода новости похолодание ливни синоптики центр Фобос
Материалы по теме
В Москве сильный ветер повалил более сотни деревьев
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномалиях температуры и осадков в октябре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter