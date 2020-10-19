Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Алиев сообщил о взятии под контроль 13 сел в Карабахе Политика, 08:47 Глава Забайкалья поручил перевести школьников на дистанционное обучение Общество, 08:46 В России вступили в силу новые правила покупки ОСАГО Общество, 08:29 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 08:20 Жалобы иностранного бизнеса, ресторанам грозят QR. Главные новости РБК Общество, 08:13 Россияне стали чаще отказываться от одобренных банками кредитов Финансы, 08:00 РБК Pro: как в США придумали новую модель горнолыжных курортов Pro, 07:52 В Гидрометцентре пообещали «необычную» пятницу в европейской части России Общество, 07:40 Врачи оценили выводы ученых о новом симптоме коронавируса Общество, 07:24 Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Иркутской области Общество, 07:20 Большинство россиян допустили сбор персональных данных для борьбы с COVID Технологии и медиа, 07:02 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 06:59 Умер писатель Владимир Шпаков Общество, 06:34 Хакеры из КНДР атаковали российские оборонные предприятия Технологии и медиа, 06:19
Общество ,  
0 

В Гидрометцентре пообещали «необычную» пятницу в европейской части России

Фото:Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Грядущая пятница, 23 октября, станет «необычной» по погоде в европейской части России, так как температура будет выше нормы на три градуса. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», — сказал Вильфанд, отметив, что центр циклона будет находиться севернее.

«Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — сказал он.

Гидрометцентр сообщил о двух чудесах с погодой в центре России
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / РИА Новости

Он добавил, что в связи с этим повысится температура и усилятся дожди.
В частности, усиление осадков прогнозируется во второй половине четверга, 22 октября.

В пятницу температура превысит десятиградусную отметку и достигнет 13 градусов, что выше нормы на три градуса. Кроме того, прогнозируются облачность и дожди, после чего вновь ожидается похолодание. Данный прогноз относится к Центральному федеральному округу и востоку Северо-Западного округа.

Гидрометцентр России Роман Вильфанд погода
Материалы по теме
Синоптик спрогнозировал аномальную погоду в некоторых регионах России
Общество
В дептрансе Москвы посоветовали водителям сменить резину на зимнюю
Общество
Москвичей предупредили о трети месячной нормы осадков в воскресенье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter