В Гидрометцентре пообещали «необычную» пятницу в европейской части России

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Грядущая пятница, 23 октября, станет «необычной» по погоде в европейской части России, так как температура будет выше нормы на три градуса. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Будет необычный день, когда к центру Европейской России приблизится ложбина низкого давления», — сказал Вильфанд, отметив, что центр циклона будет находиться севернее.

«Когда произойдет приближение ложбины низкого давления (она такая вытянутая, острая), произойдет изменение циркуляции. По восточной периферии этой ложбины будут перемещаться хорошо выраженные южные потоки», — сказал он.

Он добавил, что в связи с этим повысится температура и усилятся дожди.

В частности, усиление осадков прогнозируется во второй половине четверга, 22 октября.