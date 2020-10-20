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«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой для 20 тыс. заведений

«Яндекс» YNDX ₽4 476 +0,43% Купить
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сервис «Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России объявил программу поддержки ресторанного бизнеса. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

В рамках программы помощи сервис обнулит комиссию на заказы самовывозом для свыше 20 тыс. небольших заведений, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей ресторанов. «Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений, — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса», — сказали в компании. При этом возможность сделать заказ навынос из таких ресторанов добавится автоматически.

Эти меры будут действовать с 26 октября до 31 декабря во всех 130 городах, где присутствует «Яндекс.Еда». Для финансирования акции компания выделит около 120 млн руб.

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Кроме того, «Яндекс.Еда» объявила неделю бесплатной рекламной поддержки. Рестораны без дополнительной платы смогут появляться на приоритетных местах в списке заведений в приложении. Акция будет доступна для всех заведений, у которых рейтинг четыре балла или выше. Если ресторан только подключился к сервису, запрос на бесплатное размещение рекламы компания рассмотрит в индивидуальном порядке.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» пояснили, что меры поддержки ресторанного бизнеса введены в связи с новой волной распространения коронавирусной инфекции. Как указали в компании, в городах, где были усилены ограничительные меры, спрос на самовывоз и доставку может заметно возрасти.

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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

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В связи с этим сервис также решил усилить меры по обеспечению безопасности внутри коллектива. Совместно с правительством Москвы курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», смогут бесплатно пройти вакцинацию от гриппа. Также рестораны возобновят контроль температуры курьеров при выдаче заказов, а сама еда будет передаваться бесконтактным способом.

Для обеспечения безопасности в некоторых регионах России ввели ограничения на работу общественных заведений в ночное время, в том числе ресторанов. Правительство Забайкалья предписало завершать работу общепиту не позднее полуночи. В Московской области запретили работу развлекательных заведений ночью, а также запретили в это время общепиту организацию развлекательных мероприятий. Власти Санкт-Петербурга готовят ограничения для ресторанов, их обяжут закрываться в 23:00.

Яндекс коронавирус ресторанный бизнес рестораны кафе общепит
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