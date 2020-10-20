«Яндекс.Еда» обнулит комиссию на заказы с собой для 20 тыс. заведений

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Сервис «Яндекс.Еда» совместно с Федерацией рестораторов и отельеров России объявил программу поддержки ресторанного бизнеса. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.

В рамках программы помощи сервис обнулит комиссию на заказы самовывозом для свыше 20 тыс. небольших заведений, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей ресторанов. «Воспользоваться поддержкой смогут независимые рестораторы и сети, имеющие не более трех заведений, — этим критериям соответствуют более 20 тысяч партнеров сервиса», — сказали в компании. При этом возможность сделать заказ навынос из таких ресторанов добавится автоматически.

Эти меры будут действовать с 26 октября до 31 декабря во всех 130 городах, где присутствует «Яндекс.Еда». Для финансирования акции компания выделит около 120 млн руб.

Кроме того, «Яндекс.Еда» объявила неделю бесплатной рекламной поддержки. Рестораны без дополнительной платы смогут появляться на приоритетных местах в списке заведений в приложении. Акция будет доступна для всех заведений, у которых рейтинг четыре балла или выше. Если ресторан только подключился к сервису, запрос на бесплатное размещение рекламы компания рассмотрит в индивидуальном порядке.