В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19

С полуночи и до 8 часов утра заведениям запретили оказывать развлекательные услуги. Ранее в столице за ночными посетителями баров и клубов ввели обязательный контроль по номеру телефона

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Власти Московской области запретили работу развлекательных учреждения в ночное время в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что в это же время организациям, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, запрещается оказывать услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Под развлекательными мероприятиями, как отмечается в документе, понимаются «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия». Запрет начинает действовать с 17 октября.