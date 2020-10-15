В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19
Власти Московской области запретили работу развлекательных учреждения в ночное время в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.
В постановлении отмечается, что в это же время организациям, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, запрещается оказывать услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.
Под развлекательными мероприятиями, как отмечается в документе, понимаются «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия». Запрет начинает действовать с 17 октября.