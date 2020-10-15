Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 октября
USD ЦБ: 77,95 (+0,67) Инвестиции, 12:52
Курс евро на 16 октября
EUR ЦБ: 91,45 (+0,75) Инвестиции, 12:52
«Бизнес Авиация»: турбулентность и работа с самыми богатыми людьми РБК и Райффайзенбанк, 22:25 Wildberries и Ozon зафиксировали спрос на товары для киберспорта Общество, 22:24 Хоккеист сборной России подписал контракт с «Оттава Сенаторз» на $15 млн Спорт, 22:01 В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19 Общество, 21:51 Власти Москвы сообщили о судьбе осенних каникул Общество, 21:47 Пострадавшие и выигравшие: исследование влияния пандемии на бизнес России РБК и SAP, 21:43 «Спартак» объявил об аренде футболиста «Челси» Виктора Мозеса Спорт, 21:39 Росстат улучшил данные о промышленном производстве в России в пандемию Экономика, 21:36 Собянин назвал число перешедших на удаленку в Москве из-за COVID-19 Общество, 21:33 Министр спорта Италии допустил нарушение Роналду ограничений из-за COVID Спорт, 21:32 Алиев и Пашинян обозначили «красные линии» по Нагорному Карабаху Политика, 21:30 Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах тяжелого течения COVID Общество, 21:13 Цифровое бессмертие: есть ли жизнь после смерти в компьютере Футурология, 21:10  На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 21:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19

С полуночи и до 8 часов утра заведениям запретили оказывать развлекательные услуги. Ранее в столице за ночными посетителями баров и клубов ввели обязательный контроль по номеру телефона
Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images
Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images

Власти Московской области запретили работу развлекательных учреждения в ночное время в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Посещение гражданами с 00:00 по 08:00 по московскому времени зданий, строений, сооружений (помещений в них), в которых в указанные часы оказываются услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

В постановлении отмечается, что в это же время организациям, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, запрещается оказывать услуги по организации и проведению развлекательных мероприятий.

Власти Подмосковья заявили о намерении избежать ввода пропусков
Общество
Андрей Воробьев <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 261px; top: 117px;"> <div class="gtx-trans-icon"></div> </div>

Под развлекательными мероприятиями, как отмечается в документе, понимаются «коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыкального произведения и другие подобные мероприятия». Запрет начинает действовать с 17 октября.

15 октября в Москве начали действовать новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Среди них — ограничение для баров и клубов. Теперь их посетители ночью обязаны проходить регистрацию по номеру телефона. Если у кого-то из клиентов заведения выявят COVID-19, это позволит отследить контакты.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Дополнительные ограничения в Московской области ввели в конце сентября. В частности, пожилым людям и гражданам с хроническими болезнями рекомендовали самоизолироваться дома, взять больничный или перейти на дистанционный формат работы. Работодателей попросили перевести на удаленку как можно больше сотрудников.

Сейчас в Подмосковье действуют следующие ограничения:

  • строгий масочный режим;
  • социальная дистанция в 1,5 метра в массовых местах;
  • занятия спортом на открытом воздухе только при дистанции в пять метров;
  • запрет на проведение массовых мероприятий с боле чем 3 тыс. зрителей;
  • приостановлен проект «Активное долголетие»

Воробьев заявлял, что власти региона стараются избежать введения всеобщего карантина и пропускного режима.

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, к 15 октября в Подмосковье было выявлено в общей сложности 79,1 тыс. заболевших. Суточный прирост составил 439 человек. 59,5 тыс жителей выздоровели, 1443 — умерли.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы
Михаил Юшков, Михаил Котляр
коронавирус Московская область ограничения
Материалы по теме
Власти Подмосковья заявили о намерении избежать ввода пропусков
Общество
В Подмосковье увеличат число коек для больных COVID-19
Общество
Воробьев назвал главную задачу властей Подмосковья в борьбе с COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter