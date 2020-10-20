Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Сергей Еремин (Фото: Сергей Черных / РИА Новости)

Мэр Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Вирусные «пули» свистят все чаще и ближе. Теперь задело и меня <...> Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — рассказал он.

Еремин заверил, что чувствует себя хорошо. Вся его семья ушла на самоизоляцию, мэр города теперь также работает из дома. Он отметил, что всегда старался ходить в маске, пользоваться санитайзером, однако в данном случае сработал социальный, семейный фактор.

Ранее, 17 октября, у главы Хакасии Валентина Коновалова подтвердили заражение коронавирусом. «Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально», — говорил глава республики.