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Мэр Красноярска заразился коронавирусом

Сергей Еремин
Сергей Еремин (Фото: Сергей Черных / РИА Новости)

Мэр Красноярска Сергей Еремин заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Вирусные «пули» свистят все чаще и ближе. Теперь задело и меня <...> Выяснилось, что старшая дочь была в контакте с заболевшим, поэтому всей семьей сдали тесты. Пока положительный тест у нас двоих», — рассказал он.

Еремин заверил, что чувствует себя хорошо. Вся его семья ушла на самоизоляцию, мэр города теперь также работает из дома. Он отметил, что всегда старался ходить в маске, пользоваться санитайзером, однако в данном случае сработал социальный, семейный фактор.

Ранее, 17 октября, у главы Хакасии Валентина Коновалова подтвердили заражение коронавирусом. «Нахожусь на самоизоляции, чувствую себя нормально», — говорил глава республики.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о тяжелом течении коронавирусной инфекции и поражении легких. По его словам, COVID-19 заразилась вся его семья.

Инфекцию также обнаружили у губернатора Костромской области Сергея Ситникова, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, Саратовской области Валерия Радаева и других глав регионов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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мэр Красноярск коронавирус COVID-19
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