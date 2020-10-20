Госдума рассмотрит проект о повышении ставки НДФЛ для высоких зарплат

Госдума планирует рассмотреть в среду, 21 октября, законопроект, предусматривающий повышение ставки НДФЛ в отношении доходов, превышающих 5 млн руб.

Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей доход превышает 5 млн руб. в год. Ставку планируется увеличить с 1 января 2021 года. Законопроект был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента правительством 17 сентября. 12 октября комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять его в первом чтении.

Согласно законопроекту, повышение ставки НДФЛ должно стать дополнительным источником финансирования лечения детей «с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями».

В правительстве отметили, что благодаря этому в бюджет дополнительно поступит 60 млрд руб. в 2021 году, 64 млрд — в 2022 году и 68,5 млрд — в 2023 году. Бюджетные ассигнования уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.