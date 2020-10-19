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Власти поддержали введение «оздоровительного» налогового вычета

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о налоговом вычете для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом. Отчет о результатах рассмотрения опубликован на сайте правительства.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. руб.», — говорится в отчете.

Проект изменений в Налоговый кодекс подготовил Минфин. Налоговый вычет уже предоставляется на покупку лекарств, оплату учебы, вложения в негосударственные пенсионные фонды, благотворительность.

Перечень организаций, при оплате услуг которых можно рассчитывать на вычет, подготовит Минспорт, а законопроект после доработки будет направлен в Госдуму.

Путин поручил проработать налоговый вычет за расходы на спорт
Общество
Фото:Сергей Карпов / ТАСС

Президент Владимир Путин в августе 2018 года поручил правительству рассмотреть возможное предоставление россиянам налоговых вычетов с тех сумм, которые они потратили на физкультурно-оздоровительные услуги. Ранее в феврале идею ввести с 2019 года налоговые вычеты для стимулирования россиян к занятиям спортом высказали в Центре стратегических разработок и НИУ ВШЭ.

Тогда предлагалось разрешить гражданам получать такой налоговый вычет как на собственные занятия, так и на занятия детей.

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Уведомление о подготовке законопроекта на эту тему было опубликовано в январе 2019 года на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов. Однако по ст. 219 Налогового кодекса общая сумма социальных налоговых вычетов не может превышать 120 тыс. руб. за налоговый период (календарный год). Таким образом, максимальная сумма вычета составляет 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс. руб.).

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