Власти поддержали введение «оздоровительного» налогового вычета

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о налоговом вычете для граждан, которые занимаются физкультурой и спортом. Отчет о результатах рассмотрения опубликован на сайте правительства.

«Оздоровительный» налоговый вычет планируется предоставлять в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. руб. за налоговый период с учетом других социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер вычета может составить 15,6 тыс. руб.», — говорится в отчете.

Проект изменений в Налоговый кодекс подготовил Минфин. Налоговый вычет уже предоставляется на покупку лекарств, оплату учебы, вложения в негосударственные пенсионные фонды, благотворительность.

Перечень организаций, при оплате услуг которых можно рассчитывать на вычет, подготовит Минспорт, а законопроект после доработки будет направлен в Госдуму.