Сенатор во Франции предложила признать Нагорный Карабах

Сенатор от французского департамента Буш-дю-Рон, член

Комитета по конституционным законам, законодательству и всеобщему избирательному праву Валери Буайе собирается внести в верхнюю палату парламента документ с предложением признать Нагорно-Карабахскую Республику. Об этом она сообщила у себя в Twitter.

Сенатор отметила, что предпримет такой шаг для

противодействия продвижению Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе.

«Противостоять наступлению Азербайджана в Нагорном Карабахе означает также противостоять распространению турецкого ислама по Европе», — написала Буайе в Twitter. По ее словам, она внесет документ «на этой неделе».

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