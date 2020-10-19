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Пандемия коронавируса ,  
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Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

В России пока не регистрировали виды коронавируса, которые отличались бы от известных типов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», — указали в ведомстве.

Ученые в Норвегии выявили новую для страны мутацию коронавируса
Общество
Фото:Fredrik Sandberg / Global Look Press

Роспотребнадзор отметил, что ежемесячно в России полностью расшифровывают более 150 геномов вируса. Ведомство также напомнило, что у SARS-CoV-2 не велика способность мутировать.

Ранее норвежские ученые сообщили о выявлении новой для страны мутации коронавируса. У нее отличается поверхностный белок, что, по заявлению специалистов, может влиять на способность вируса связываться с клетками человека.

Ученые отметили, что необходимо лучше изучить полученные анализы, чтобы сделать выводы об отличии этого вида вируса от ранее распространявшихся. В то же время главный врач норвежского региона, где выявили мутацию, Туве Ресстад сообщила, что этот коронавирус может быть более заразен, а его симптомы могут проявляться раньше, чем у выявленных до него видов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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