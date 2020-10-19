Роспотребнадзор не выявил новых штаммов коронавируса в России

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В России пока не регистрировали виды коронавируса, которые отличались бы от известных типов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах», — указали в ведомстве.

Роспотребнадзор отметил, что ежемесячно в России полностью расшифровывают более 150 геномов вируса. Ведомство также напомнило, что у SARS-CoV-2 не велика способность мутировать.

Ранее норвежские ученые сообщили о выявлении новой для страны мутации коронавируса. У нее отличается поверхностный белок, что, по заявлению специалистов, может влиять на способность вируса связываться с клетками человека.