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В Госдуме предложили разрешить ношение масок на митингах и пикетах

Депутаты от ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, разрешающий участникам митинга, шествия и пикетов носить маски в случае, если этого требует эпидемиологическая ситуация. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале проект закона.

Согласно инициативе, изменения предлагается внести в статьи 5 и 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Документ предусматривает возможность для участников публичного мероприятия находиться в маске или использовать иные средства индивидуальной защиты при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, когда соблюдение масочного режима обязательно.

В то же время, говорится в пояснительной записке, участники митинга, демонстрации и пикетов не должны скрывать свое лицо, используя маски, средства маскировки и другие предметы, затрудняющие установление личности. Нарушители могут быть удалены с публичного мероприятия.

В то же время, отмечается в документе, «при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, в том числе в связи со сложной эпидемиологической обстановкой», могут вводиться ограничения, такие как ношение масок или других средств защиты.

«Нет маски — нарушение, штраф. Есть маска — нарушение, штраф. Налицо юридическая коллизия», — написал Нилов в Telegram.

Материал дополняется

законопроект ЛДПР маски митинги
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