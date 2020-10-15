Адвокат сообщил о полной выплате Ефремовым компенсации сыну Захарова

Виталий Захаров (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию Виталию Захарову — старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера. Об этом РБК сообщил адвокат потерпевшего Сергей Аверцев.

«В процессе было выплачено 200 тыс. руб., потом в первых числах октября было выплачено еще 600 тыс. руб., а затем еще 200 тыс. руб. — в общей сложности мой доверитель получил миллион», — рассказал Аверцев.

Изначально Виталий Захаров подал к артисту иск на 6,5 млн руб., затем на 7,5 млн руб. Однако суд, оглашая приговор Ефремову 8 сентября, снизил сумму до 800 тыс. руб.

По словам адвоката, 200 тыс. руб. сын погибшего в ДТП курьера получил до вынесения приговора.