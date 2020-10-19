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Дворкович сообщил о непризнании стартапов пострадавшими от пандемии

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Правительство России не удалось убедить в том, что отрасль малых инвестиционных компаний нуждается в поддержке и является одной из наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе выступления на форуме «Открытые инновации» заявил председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. Трансляцию ведет телеканал РБК.

«К сожалению, нам не удалось доказать правительству России, что малые инновационные компании не менее пострадавшие, чем в целом малый и средний бизнес, например, в розничной торговле или сфере услуг», — сказал он.

Из-за пандемии инвестиции в российские стартапы сократились в три раза
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Фото:Владислав Шатило / РБК

При этом Дворкович подчеркнул, что серьезную помощью стартапам оказало московское правительство. По его словам, фонд смог существенно снизить ставки на аренду.

Материал дополняется
 

коронавирус «Открытые инновации» стартапы «Сколково» Аркадий Дворкович
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