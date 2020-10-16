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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье призвали перевести как можно больше работников на удаленку

Фото:Joe Giddens / PA Wire / ТАСС
Фото: Joe Giddens / PA Wire / ТАСС

В Подмосковье максимальному числу работников необходимо перейти на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Костина на заседании правительства Московской области, которое транслировал телеканал «360».

«Максимально рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу на предприятиях и в учреждениях, где это возможно», — сказала она.

По словам Костиной, руководители предприятий и учреждений должны контролировать своих сотрудников, чтобы те соблюдали масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые требования, которые ввели в Подмосковье из-за риска распространения COVID-19.

В Подмосковье запретили посещать клубы и караоке ночью из-за COVID-19
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Фото:Gabriel Kuchta / Getty Images

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев запретил работу развлекательных учреждений в ночное время в рамках противодействия распространению коронавируса. Ограничения начнут действовать с 17 октября.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Московской области за прошедшие 24 часа инфекцией заразились 448 человек. Общее число заболевших превысило 79,5 тыс.

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