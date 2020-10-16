В Подмосковье призвали перевести как можно больше работников на удаленку

Фото: Joe Giddens / PA Wire / ТАСС

В Подмосковье максимальному числу работников необходимо перейти на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Костина на заседании правительства Московской области, которое транслировал телеканал «360».

«Максимально рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу на предприятиях и в учреждениях, где это возможно», — сказала она.

По словам Костиной, руководители предприятий и учреждений должны контролировать своих сотрудников, чтобы те соблюдали масочный режим, социальную дистанцию и все необходимые требования, которые ввели в Подмосковье из-за риска распространения COVID-19.

Накануне губернатор региона Андрей Воробьев запретил работу развлекательных учреждений в ночное время в рамках противодействия распространению коронавируса. Ограничения начнут действовать с 17 октября.