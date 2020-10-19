Нижегородский СК после стрельбы завел дело против инспектора полиции

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 Нижнего Новгорода, после того как молодой человек открыл стрельбу в деревне Большеорловское. Об этом сообщается на сайте СК.

По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемая, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий Дмитрия Монахова, который на тот момент был несовершеннолетним, грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона. В материалах проверки было достаточно данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 пп. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству), однако она отказала в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 сч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления.

Против нее возбуждено уголовное дело по сч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

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